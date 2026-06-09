Дорогу к озеру лотосов у села Галкино отремонтируют

Масштабный ремонт трассы, ведущей к популярному озеру лотосов, начнется в 2027 году. Работы проведут на 11-километровом участке. Инициатива поступила от жителей села Галкино через губернаторский «Атлас проблемных объектов». Как сообщили в краевом Минтрансе, дорожники восстановят земляное полотно, заменят дорожное покрытие, установят ограждения, знаки, остановки и нанесут разметку. Также у озера появится парковка примерно на 30 машин. Местные жители ждут ремонта с нетерпением: сейчас подъезд к достопримечательности затруднен, особенно в дожди. Комплексное обновление инфраструктуры поможет развитию туризма и повысит безопасность для автомобилистов и пешеходов. Проект реализуют благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».