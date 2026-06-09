Фура есть — водителя нет: застрявший поперек тяжеловоз перекрыл движение в Хабаровске

Сегодня на несколько часов практически полностью было перекрыто движение по улице Целинной. Длинномер расположился таким образом, что объехать его было затруднительно даже на легковом автомобиле. На грузовом — просто никак. Даже первые очевидцы виновника транспортного коллапса не застали — шофер «Фрейтлайнера» просто сбежал. Машина так и стояла — с заведенным двигателем и открытыми окнами. Виновник даже оставил свой мобильный телефон на приборной панели, подключенным к зарядному кабелю. Дозвониться до водителя инспекторы не смогли. При попытках вытянуть грузовик было порвано немало тросов. В итоге пришлось задействовать кран. Автоинспекторы заперли грузовик и оставили на обочине, а ключи от машины ждут водителя в дежурной части ГАИ.