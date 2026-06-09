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В бухте Лазурной тюлень запутался в сетке

В Приморском крае, в районе Шаморы, тюлень запутался в рыболовной сети. Рыбаков и отдыхающих на лодках просят подтянуть животное багром за сеть к борту и сообщить в центр реабилитации. Телефон центра реабилитации «Тюлень»: +7 (924) 241−07−88 Видео ТГ-канал «Тюленятник и все-все-все».

В Приморском крае, в районе Шаморы, тюлень запутался в рыболовной сети. Рыбаков и отдыхающих на лодках просят подтянуть животное багром за сеть к борту и сообщить в центр реабилитации. Телефон центра реабилитации «Тюлень»: +7 (924) 241−07−88 Видео ТГ-канал «Тюленятник и все-все-все» gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/15942735891156.mp4