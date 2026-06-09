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В Хабаровске прокуратура через суд добилась лекарств для подростка-инвалида

Прокуратура Центрального района Хабаровска защитила права 17-летнего подростка с тяжелым орфанным заболеванием. Ребенок-инвалид по закону имел право на бесплатные лекарства, но не был ими обеспечен. Прокурор обратился в районный суд, но тот отказал в удовлетворении иска. Тогда надзорное ведомство обратилось в вышестоящий суд, который учел доводы апелляционного представления и удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения.

Прокуратура Центрального района Хабаровска защитила права 17-летнего подростка с тяжелым орфанным заболеванием. Ребенок-инвалид по закону имел право на бесплатные лекарства, но не был ими обеспечен. Прокурор обратился в районный суд, но тот отказал в удовлетворении иска. Тогда надзорное ведомство обратилось в вышестоящий суд, который учел доводы апелляционного представления и удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.