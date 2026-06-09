В Железногорске модернизируют очистные сооружения

В поселке Подгорный города Железногорска начался ремонт очистных сооружений. Работы выполнят в этом году по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На объекте также планируют построить станцию подкачки воды и новую иловую насосную станцию. Очистные сооружения обслуживают более 5,3 тысячи жителей Железногорска и поселка Подгорный. Сейчас рабочие монтируют закрытые подземные переходы для укладки новых полиэтиленовых водопроводных труб, также идет строительство аэротенка, где загрязнения очищаются с помощью активного ила. В административно-бытовом корпусе, зданиях биофильтров и очистных сооружений проведут ремонт и установят новое оборудование. На водоочистной станции реконструируют здание решеток, там проходит грубая механическая очистка воды перед следующими этапами обработки. После модернизации объем очистки сточных вод увеличится до 1 115 кубометров в сутки, — уточнили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Красноярского края. Напомним, что художники приступили к созданию нового мурала в Красноярске.