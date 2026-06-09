В Перми 12 июня 2026 года будет запрещена продажа алкоголя

Напомним, 12 июня в Перми помимо Дня России будут отмечать День города. В этом году Перми исполняется 303 года. Празднования традиционно начнутся накануне, в 23:00 часа 11 июня, в сквере им. В. Н. Татищева. Сайт perm.aif.ru ранее опубликовал полную программу мероприятий на День города 12 июня 2026 года.