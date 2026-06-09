В Перми 12 июня 2026 года будет запрещена продажа алкоголя

Запрет продажи алкоголя будет действовать 12 июня в Перми, сообщает пресс-служба администрации города.
На территории Пермского края, включая город Пермь, не допускается розничная продажа алкоголя 12 июня в День России. Исключение сделано для предприятий общепита.
«Ответственность за нарушение требований к розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей», — уточнили в горадминистрации.
Юрлицам за аналогичное нарушение грозит штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена конфискация алкогольной продукции.
В 2026 году продажа алкоголя будет также ограничена в День ВДВ 2 августа, в день начала нового учебного года 1 сентября, в День народного единства 4 ноября.
Напомним, 12 июня в Перми помимо Дня России будут отмечать День города. В этом году Перми исполняется 303 года. Празднования традиционно начнутся накануне, в 23:00 часа 11 июня, в сквере им. В. Н. Татищева. Сайт perm.aif.ru ранее опубликовал полную программу мероприятий на День города 12 июня 2026 года.