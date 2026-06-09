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В Балтийске 12 мигрантов жили прямо в школе, где делали ремонт: матрасы на полу, личные вещи на партах

В Балтийске полицейские обнаружили 12 иностранных граждан, которые самовольно заняли помещения общеобразовательной школы и устроили там ночлег. Ремонтные работы в здании велись на законных основаниях, а вот проживание — нет. Рейд прошёл в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал — 2026». Сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и Уголовного…

В Балтийске полицейские обнаружили 12 иностранных граждан, которые самовольно заняли помещения общеобразовательной школы и устроили там ночлег. Ремонтные работы в здании велись на законных основаниях, а вот проживание — нет.

Рейд прошёл в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал — 2026». Сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и Уголовного розыска областного УМВД действовали совместно с коллегами из региональных УФСБ, прокуратуры и Росгвардии.

При проверке школы выяснилось, что иностранцы разложили матрасы прямо на полу в одном из учебных кабинетов, а личные вещи развесили на партах и стульях. При этом все они состояли на миграционном учёте по другим адресам, но фактически там не проживали.

Нарушителям выписали административные штрафы по 2 тысячи рублей каждый по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания). Также начата проверка по факту фиктивной постановки на учёт.

Рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства продолжаются по всей Калининградской области.