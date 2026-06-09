Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Республике Коми обновят Косланскую среднюю общеобразовательную школу

Учреждение также оснастят современным учебным оборудованием и мебелью.

Капитальный ремонт Косланской средней общеобразовательной школы стартовал в Республике Коми при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Удорского муниципального района.

Специалисты обновят фундамент, фасад и кровлю, заменят системы отопления, вентиляции, водо- и электроснабжения. Кроме того, они отремонтируют все помещения, установят современные окна и двери. Также для учреждения закупят новое учебное оборудование и мебель. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.