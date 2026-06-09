Экономист Маликов объяснил, почему дорожает шоколад

Кроме того, производители вынуждены снижать качество продукции, чтобы сохранить её доступность для потребителей. Они уменьшают долю какао, заменяют натуральное какао-масло более дешёвыми растительными жирами и увеличивают содержание сахара, наполнителей и ароматизаторов. В результате на полках магазинов появляется всё больше продуктов, которые формально остаются шоколадом, но по своему составу и вкусу уже не соответствуют стандартам.