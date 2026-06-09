Экономист Маликов объяснил, почему дорожает шоколад

Цены на шоколад неуклонно растут на протяжении нескольких лет. Кризис на Ближнем Востоке лишь усугубил ситуацию, хотя её корни глубже. Исторический максимум цен на какао вызван чередой неблагоприятных факторов: неурожаями в Гане и Кот-д’Ивуаре, болезнями какао-деревьев, климатическими аномалиями и биржевыми спекуляциями. Об этом РИАМО рассказал эксперт в области экономики, устойчивого развития и мировой экономики Сергей Маликов.
Маликов отметил, что логистические проблемы и увеличение стоимости перевозок через нестабильные регионы способствуют дальнейшему росту цен. Это приводит к тому, что шоколад превращается в продукт премиум-сегмента: качественные плитки с высоким содержанием какао начинают покупать по особым случаям.
Кроме того, производители вынуждены снижать качество продукции, чтобы сохранить её доступность для потребителей. Они уменьшают долю какао, заменяют натуральное какао-масло более дешёвыми растительными жирами и увеличивают содержание сахара, наполнителей и ароматизаторов. В результате на полках магазинов появляется всё больше продуктов, которые формально остаются шоколадом, но по своему составу и вкусу уже не соответствуют стандартам.
Маликов призвал потребителей быть более внимательными к составу продуктов и выбирать более качественные и натуральные варианты. Он также отметил, что дешёвый массовый шоколад не исчезнет полностью, но его состав изменится в сторону уменьшения содержания какао и увеличения количества искусственных добавок.
Ранее сайт pravda-nn.ru публиковал рекомендации, как выбрать настоящий шоколад. Также нижегородцам назвали самый опасный ингредиент сладостей.