Детей от клещевого энцефалита в Хабаровском крае будут лечить по-новому

Минздрав России обновил клинические рекомендации по профилактике клещевого вирусного энцефалита у детей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Это особенно актуальная тема, потому что клещи активизировались не только в Хабаровском крае, но и по всей стране.
— В стандарты медицинской помощи включили современные отечественные противовирусные препараты (интерферон альфа‑2b и другие иммуностимуляторы). Их применение для экстренной помощи детям — шаг вперёд по сравнению с традиционным введением иммуноглобулина, — объяснила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Хабаровского края и ДФО — главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Анна Кузнецова.
Она отметила, что медицина не стоит на месте, и доктора теперь рады предложить маленьким жителям края более совершенные методы защиты. Согласно новым рекомендациям, врачи могут использовать таблетки, которые не требуют особого хранения. Принимать их можно как после посещения леса, так и сразу после укуса клеща, избавляя ребенка от необходимости делать укол.
Как показывают исследования, эффективность традиционного иммуноглобулина в последние годы ставится под сомнение. Препарат имеет недостатки: он может подавлять выработку собственных антител, а также несёт стандартные риски, связанные с применением препаратов крови.
В качестве современной альтернативы рекомендуются противовирусные препараты в таблетках. Их можно применять без ограничений по времени, не дожидаясь результатов анализа клеща.
Введение иммуноглобулина детям рекомендуется только, когда вирус клеща подтвержден, причем в первые трое суток после присасывания.
Клинические рекомендации по-прежнему предусматривают вакцинацию, использование экстренной защиты и соблюдение мер предосторожности: ношение правильной одежды и частые осмотры.
Главной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему является плановая прививка, которая позволяет организму выработать иммунитет к вирусу ещё до укуса паразита. Она рекомендуется всем на эндемичных территориях, включая большинство районов Хабаровского края.