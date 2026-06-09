Детей от клещевого энцефалита в Хабаровском крае будут лечить по-новому

Она отметила, что медицина не стоит на месте, и доктора теперь рады предложить маленьким жителям края более совершенные методы защиты. Согласно новым рекомендациям, врачи могут использовать таблетки, которые не требуют особого хранения. Принимать их можно как после посещения леса, так и сразу после укуса клеща, избавляя ребенка от необходимости делать укол.