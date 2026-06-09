В Нижнем Новгороде расширяют практику семейных медосмотров

В рамках Недели сохранения здоровья детей (1−7 июня) Городская поликлиника № 30 и Детская поликлиника № 39 Советского района Нижнего Новгорода организовали совместную акцию — семейную диспансеризацию. За один день жители смогли пройти комплексное обследование всей семьей: дети — профилактический осмотр, взрослые — диспансеризацию и дополнительные исследования. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
За время акции врачи осмотрели около 60 детей. Как подчеркнула Инна Кондратьева, главный внештатный детский специалист по медицинской профилактике Минздрава региона и главврач Детской поликлиники № 39, своевременная диагностика в раннем возрасте помогает не только выявить патологии на ранней стадии, но и вовремя скорректировать лечение, а также подобрать оптимальный режим дня и питания для ребенка. Родители при этом получают развернутые консультации специалистов.
Результаты детских профосмотров будут доступны родителям на портале госуслуг. При необходимости обсудить их с врачом можно в формате телемедицинской консультации — через мессенджер МАКС. Все выявленные случаи заболеваний медики возьмут на диспансерное наблюдение.
Взрослые участники акции на базе Центра здоровья поликлиники № 30 смогли не только пройти стандартную диспансеризацию, но и воспользоваться дополнительными диагностическими возможностями: биоимпедансометрией и антропометрией. По итогам обследований пациенты получили персональные данные о соотношении мышечной и жировой массы, уровне основного обмена веществ и содержании воды в организме. Как отметила главврач поликлиники № 30 Любовь Трефилова, такая информация помогает грамотно скорректировать образ жизни и снизить риски развития хронических заболеваний.
Практика «Семейных дней» будет продолжена: с августа 2026 года такие акции станут ежемесячными в поликлиниках № 39 и № 30.
Профилактические осмотры — важная часть нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. В рамках проекта развивается инфраструктура здравоохранения, внедряются современные подходы к профилактике и диагностике, а также расширяется доступ граждан к медицинским услугам.
Напомним, граждане старше 18 лет могут ежегодно проходить профилактический медосмотр. Диспансеризация проводится раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — для тех, кто старше 40 лет. Кроме того, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти обследования для оценки репродуктивного здоровья. Записаться на профилактические мероприятия можно в поликлинике по месту прикрепления либо через портал госуслуг.