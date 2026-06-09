В Нижнем Новгороде расширяют практику семейных медосмотров

Напомним, граждане старше 18 лет могут ежегодно проходить профилактический медосмотр. Диспансеризация проводится раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно — для тех, кто старше 40 лет. Кроме того, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти обследования для оценки репродуктивного здоровья. Записаться на профилактические мероприятия можно в поликлинике по месту прикрепления либо через портал госуслуг.