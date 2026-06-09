В Красноярском крае задержали четверых курьеров мошенников из Кузбасса

В конце апреля в полицию обратилась 48-летняя жительница села Покатеево. Женщина рассказала, что долгое время находилась под влиянием аферистов. Звонившие представлялись сотрудниками силовых структур и убеждали ее, что к ее счетам якобы получили доступ представители недружественных стран. Также женщину пугали тем, что она может стать «спонсором ВСУ».