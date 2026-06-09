В Красноярском крае задержали четверых курьеров мошенников из Кузбасса

В Абанском округе полицейские задержали четверых жителей Кемеровской области, которых подозревают в помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В конце апреля в полицию обратилась 48-летняя жительница села Покатеево. Женщина рассказала, что долгое время находилась под влиянием аферистов. Звонившие представлялись сотрудниками силовых структур и убеждали ее, что к ее счетам якобы получили доступ представители недружественных стран. Также женщину пугали тем, что она может стать «спонсором ВСУ».
Чтобы «решить проблему», мошенники убедили потерпевшую снять все деньги и передать их курьерам в условленном месте. Полицейские установили, что за деньгами приехали четверо молодых людей из Кемеровской области. Они действовали по указанию дистанционного куратора.
В назначенном месте подозреваемые нашли женщину, назвали кодовое слово и забрали у нее более 2,4 млн рублей наличными. После этого деньги передали мошенникам. Подозреваемых задержали в Кемеровской области. Среди них 24-летний мужчина, который ранее уже был судим за имущественные преступления, 20-летний молодой человек и двое 18-летних парней.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.