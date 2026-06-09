Расписание ночных автобусов изменится в Нижнем Новгороде после проверки

Вместе с тем из-за регулярных пробок на Нижне-Волжской набережной автобусы вечером не успевают прибывать на контрольные точки по расписанию. В связи с этим планируется скорректировать график отдельных рейсов. Дополнительную проблему создают припаркованные автомобили, которые блокируют остановки вдоль дороги, что ведёт к дополнительным задержкам и сбоям.