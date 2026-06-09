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Расписание ночных автобусов изменится в Нижнем Новгороде после проверки

Это связано с пробками на Нижне-Волжской набережной в вечернее время.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Центра развития транспортных систем проверили работу ночных автобусных маршрутов № 150, 160, 180 и 190. Итогами поделилась пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что популярность этих направлений растёт: пассажиропоток увеличивается, в том числе за счёт людей, прибывающих на поезде «Буревестник». Так, только 7 июня 15 пассажиров пересели с железнодорожного состава на автобус № 180.

Вместе с тем из-за регулярных пробок на Нижне-Волжской набережной автобусы вечером не успевают прибывать на контрольные точки по расписанию. В связи с этим планируется скорректировать график отдельных рейсов. Дополнительную проблему создают припаркованные автомобили, которые блокируют остановки вдоль дороги, что ведёт к дополнительным задержкам и сбоям.

По итогам мониторинга сотрудники напоминают пассажирам: в ночное время автобусы останавливаются только по требованию. Чтобы водитель остановился на нужной остановке, необходимо заранее подать сигнал. Если этого не сделать, транспорт может проехать мимо.

Кроме того, зафиксированы случаи безбилетного проезда. Пассажирам напоминают, что оплата проезда обязательна и на ночных маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 1000 рублей.

Напомним, «Комсомолка» также проверяла работу ночных автобусов в первые дни работы. С результатами можно познакомиться в нашем материале.

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