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В Красноярске пройдет книжный фестиваль «По краям»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июля в Красноярске состоится книжный фестиваль «По краям». Мероприятие пройдет в рамках совместного тура издательства Ad Marginem и сервиса «Яндекс. Книги», который охватит 16 городов России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 18 и 19 июля в Красноярске состоится книжный фестиваль «По краям». Мероприятие пройдет в рамках совместного тура издательства Ad Marginem и сервиса «Яндекс. Книги», который охватит 16 городов России.

Гостей фестиваля ждет большая книжная распродажа Ad Marginem и дружественных издательств. В программу также войдут лекции и дискуссии, встречи с авторами, редакторами и переводчиками, мастер-классы для детей и взрослых, маркет локальных брендов и специальные события, подготовленные совместно с партнерами проекта.

Фестиваль «По краям» направлен на развитие книжной культуры и создание площадки для диалога между профессиональным сообществом и широкой аудиторией. Подробная программа красноярского этапа будет опубликована дополнительно.

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