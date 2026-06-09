В Красноярске пройдет книжный фестиваль «По краям»

Гостей фестиваля ждет большая книжная распродажа Ad Marginem и дружественных издательств. В программу также войдут лекции и дискуссии, встречи с авторами, редакторами и переводчиками, мастер-классы для детей и взрослых, маркет локальных брендов и специальные события, подготовленные совместно с партнерами проекта.