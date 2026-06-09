Волгоградские боксёры под руководством Сергея Головатенко завоевали две бронзы на всероссийском турнире

На учебно‑спортивной базе имени Али Алиева в Избербаше прошёл XXIV Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти мастера спорта СССР Мурада Гамзаева. В соревнованиях приняли участие 124 боксёра из 24 регионов страны, были разыграны награды среди мужчин в 13 весовых категориях, а среди женщин — в 5, сообщает областной комитет физической культуры и спорта.