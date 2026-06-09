Красноярцы оказались среди самых общительных с соседями россиян

Красноярск вошел в число городов, где жители чаще поддерживают общение с соседями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса страховой компании «Росгосстрах».
По данным исследования, в Красноярске 42% опрошенных дружат с соседями или хотя бы иногда с ними общаются. Такой же показатель зафиксировали в Казани и Екатеринбурге. Более тесные соседские связи чаще встречаются в Уфе, Перми и Воронеже. Реже всего близкое общение с соседями отмечали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Волгограда.
В целом по стране только 5% россиян готовы попросить соседей присмотреть за квартирой или домом на время отпуска. Чаще всего с такой просьбой обращаются к родственникам. Этот вариант выбрали 33% участников опроса. Еще четверть респондентов предпочитают оставлять жилье под видеонаблюдением, а 15% готовы доверить квартиру друзьям.
При этом многие россияне почти не знакомы с соседями. У 27% общение ограничивается приветствием при встрече, 20% знают людей в доме только в лицо, а 18% практически ни с кем из соседей не знакомы.
По данным опроса, даже при нормальных отношениях люди не всегда готовы впускать соседей в личное пространство. Оставить им запасные ключи согласны только 3% респондентов.