Красноярцы оказались среди самых общительных с соседями россиян

По данным исследования, в Красноярске 42% опрошенных дружат с соседями или хотя бы иногда с ними общаются. Такой же показатель зафиксировали в Казани и Екатеринбурге. Более тесные соседские связи чаще встречаются в Уфе, Перми и Воронеже. Реже всего близкое общение с соседями отмечали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Волгограда.