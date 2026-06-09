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Беспрозванных поздравил работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником

Наград также были удостоены ветераны-соцработники.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде отметили профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. В церемонии, которая прошла накануне, участвовал губернатор Алексей Беспрозванных. Почетные грамоты и благодарственные письма получили более 50 представителей профессии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор говорил о результатах работы. Жилищные сертификаты за год получили 28 человек — это не только молодые представители соцзащиты, но и ветераны.

Церемония завершилась концертом.

В регионе сегодня в системе социального обеспечения, обслуживания и сопровождения работает 4 тыс. специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам, семьям с детьми в регионе оказывают государственные областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

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