В День города в Перми пустят ночную электричку после салюта

Отправление со станции Пермь-2 — в 23:48. Поезд проедет через Пермь-1, остановки Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодёжная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сорт, а затем вернётся на Пермь-2 в 01:23.