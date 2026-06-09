Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В День города в Перми пустят ночную электричку после салюта

Отправление со станции Пермь-2 — в 23:48.

Ночную электричку после салюта в честь Дня города пустят в Перми, сообщает Пермская пригородная компания.

Отправление со станции Пермь-2 — в 23:48. Поезд проедет через Пермь-1, остановки Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодёжная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сорт, а затем вернётся на Пермь-2 в 01:23.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что 12 июня в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Подробнее о программе мероприятий в День города — в материале сайта perm.aif.ru.