В День города в Перми пустят ночную электричку после салюта

Ночную электричку после салюта в честь Дня города пустят в Перми, сообщает Пермская пригородная компания.
Отправление со станции Пермь-2 — в 23:48. Поезд проедет через Пермь-1, остановки Славянова, Мотовилиха, Язовая, Юбилейная, Балмошная, Кислотный, Молодёжная, КамГЭС, Левшино, Кабельная, Комплекс ППИ, Пермь-Сорт, а затем вернётся на Пермь-2 в 01:23.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что 12 июня в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя.
Подробнее о программе мероприятий в День города — в материале сайта perm.aif.ru.