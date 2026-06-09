В СИЗО Ростова прошла свадебная церемония

В системе исполнения наказаний уверены, что крепкая семья помогает человеку вернуться на правильный путь, посмотреть на жизнь другими глазами, укрепить отношения с близкими. Такое же мнение и у сотрудников ЗАГСа: церемонии в СИЗО — явление не такое частное, но они дают человеку дополнительную мотивацию для преодоления трудностей.