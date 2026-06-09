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В СИЗО Ростова прошла свадебная церемония

В СИЗО-5 Ростова состоялась свадьба, регистрацию провела сотрудник ЗАГСа.

Источник: Комсомольская правда

В СИЗО-5 в Ростове-на-Дону арестованный мужчина расписался со своей любимой. Церемония прошла при участии сотрудника ЗАГСа и старшего инспектора группы социальной защиты осужденных, рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

— Бракосочетание в условиях СИЗО требует особой организации. Для пары постарались создать атмосферу торжества. В условиях ограничения свободы особенно важна эмоциональная опора. Брак дает человеку ощущение стабильности и надежды на будущее, — пояснили в ГУФСИН.

В системе исполнения наказаний уверены, что крепкая семья помогает человеку вернуться на правильный путь, посмотреть на жизнь другими глазами, укрепить отношения с близкими. Такое же мнение и у сотрудников ЗАГСа: церемонии в СИЗО — явление не такое частное, но они дают человеку дополнительную мотивацию для преодоления трудностей.

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