18,5 тысячи ростовских выпускников получат аттестаты в текущем году

Организаторы выпускных мероприятий обеспечат безопасность во время церемоний. Для этого привлекут сотрудников охранных организаций и органов внутренних дел, организуют дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов, проведут инструктажи по технике безопасности для всех участников мероприятий.