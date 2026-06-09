18,5 тысячи ростовских выпускников получат аттестаты в текущем году

Глава города Александр Скрябин сообщил в социальных сетях, что торжественная выдача аттестатов в школах Ростова‑на‑Дону пройдёт: 27 июня — для выпускников 11‑х классов, 1 июля — для выпускников 9‑х классов.
По предварительным данным, аттестаты получат более 13 тысяч выпускников 9‑х классов и более 5,5 тысяч выпускников 11‑х классов.
В 2026 году свыше 1 тысячи одиннадцатиклассников претендуют на аттестаты особого образца и медали первой и второй степени и около 1,5 тысячи девятиклассников могут получить аттестаты особого образца.
Итоговые показатели станут известны после завершения всех экзаменов.
Организаторы выпускных мероприятий обеспечат безопасность во время церемоний. Для этого привлекут сотрудников охранных организаций и органов внутренних дел, организуют дежурство администраторов, педагогов, представителей советов отцов и родительских комитетов, проведут инструктажи по технике безопасности для всех участников мероприятий.