До 85 увеличилось число подтопленных участков в Красноярском крае

По состоянию на 9 июня уровень воды в реке Чулым у посёлка Балахта достиг 479 сантиметров — опасная отметка составляет 473 см. В ближайшие сутки возможны колебания, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Вода продолжает стоять на пойме на Большом Енисее (село Тоора-Хем), Енисее (Кызыл, Караул), Мане (Нарва), Чулыме (Балахта, Красный Завод) и Кети (Лосиноборское). Возможен выход на пойму на Казыре (посёлок Казыр) и Кизире (село Имисское).
Всего подтоплены 3 дачных дома, 85 приусадебных участков и 7 участков дорог. Паводковая ситуация под контролем правительства и МЧС.
Ранее мы сообщали, что прокуратура проверяет подтопление 8 домов из-за подъёма Тубы.
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