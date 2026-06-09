В Перми снизилась стоимость вторичных квартир

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Перми в мае составила 6,7 млн руб. Это на 1,4% ниже, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает портал «Мир квартир». При этом средняя стоимость квадратного метра в таком жилье составила 127,7 тыс. руб., что ниже показателя предыдущего месяца на 0,2%.