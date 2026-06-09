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Житель Балтийска оплатил похищенное оборудование, за которое отвечал на работе

Мужчина выплатил по решению суда более 1 млн рублей.

В Балтийске работодатель зафиксировал факт хищения оборудования, находящегося на ответственном хранении сотрудника. Суд взыскал с материально ответственного сотрудника 1 миллион рублей. Приставы обратили взыскание на доходы должника, запретили ему выезд из страны, наложили ограничения на два автомобиля и квартиру в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, меры подействовали, мужчина исполнил решение суда. Ограничения с должника и его имущества были сняты, однако только после дополнительной уплаты исполнительского сбора в размере 70 тысяч рублей.

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