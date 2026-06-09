Симптомы, при которых стоит подумать об обращении к врачу, назвала медик

Волгоградский врач Алёна Парецкая назвала семь симптомов, при которых стоит задуматься об обращении к сосудистому хирургу. Этот специалист поможет при аневризмах, тромбозах, ишемии и кислородном голодании мозга.
«Если коротко — он спасает и ноги, и голову, и сердце», — поясняет медик.
Записаться на прием к специалисту стоит если:
ноги отекают несимметрично;
при ходьбе возникает боль в мышцах ног;
слегка выпирают вены, даже если нет боли;
ноги отекают даже при обычной нагрузке и быстро наступает усталость;
потемнела кожа на голени или появилась синюшность;
на ногах появились долго не заживающие язвы;
планируется прием гормональных контрацептивов.
«Помните, что сосуды — это транспортная система организма, и если где-то случился затор — страдает все тело. Не откладывайте поход к специалисту, если заметили хотя бы один из этих симптомов», — предостерегает доктор Парецкая.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали недуги, приближающие волгоградцев к могиле, и районы области, где чаще ими страдают.