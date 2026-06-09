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Симптомы, при которых стоит подумать об обращении к врачу, назвала медик

Сосудистый хирург поможет при аневризмах, тромбозах, ишемии и кислородном голодании мозга.

Волгоградский врач Алёна Парецкая назвала семь симптомов, при которых стоит задуматься об обращении к сосудистому хирургу. Этот специалист поможет при аневризмах, тромбозах, ишемии и кислородном голодании мозга.

«Если коротко — он спасает и ноги, и голову, и сердце», — поясняет медик.

Записаться на прием к специалисту стоит если:

ноги отекают несимметрично;

при ходьбе возникает боль в мышцах ног;

слегка выпирают вены, даже если нет боли;

ноги отекают даже при обычной нагрузке и быстро наступает усталость;

потемнела кожа на голени или появилась синюшность;

на ногах появились долго не заживающие язвы;

планируется прием гормональных контрацептивов.

«Помните, что сосуды — это транспортная система организма, и если где-то случился затор — страдает все тело. Не откладывайте поход к специалисту, если заметили хотя бы один из этих симптомов», — предостерегает доктор Парецкая.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали недуги, приближающие волгоградцев к могиле, и районы области, где чаще ими страдают.