Содержанием дорог в Курске займется местное «Благоустройство» за 270 млн

Контракт на содержание дорог и тротуаров в Курске до 31 августа 2026 года заключили с местным ООО «Благоустройство», которое контролируется городским комитетом по управлению имуществом. Один из ключевых дорожных подрядчиков региона получил его как единственный участник несостоявшегося конкурса. За работы ему заплатят 270 млн руб., что равняется начальной цене контракта. Информация об этом появилась на портале госзакупок.