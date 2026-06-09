Бастрыкин разберется в гибели подростка на озере в Дальнеконстантиновском районе

В эфире регионального телеканала вышел сюжет об этом происшествии. В нем сообщалось, что мама погибшего подростка не согласна с результатами расследования. По ее словам, на пляже не было контроля за безопасностью посетителей, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. При этом поиски ребенка начались с опозданием и только после ее обращения.