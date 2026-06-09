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Бастрыкин разберется в гибели подростка на озере в Дальнеконстантиновском районе

14-летний подросток катался с друзьями на катамаране и утонул.

СК России затребовал доклад о результатах расследования гибели подростка на озере в Дальнеконстантиновском районе. Соответствующее указание направил глава ведомства Александр Бастрыкин в адрес руководителя нижегородского СК РФ Айрата Ахметшина.

В эфире регионального телеканала вышел сюжет об этом происшествии. В нем сообщалось, что мама погибшего подростка не согласна с результатами расследования. По ее словам, на пляже не было контроля за безопасностью посетителей, дети катались на катамаране без специальных жилетов, а спасателей на месте не было. При этом поиски ребенка начались с опозданием и только после ее обращения.

Напомним, что в июле 2025 года 14-летний подросток катался с друзьями на катамаране на базе отдыха «Янтарь». При этом юноши были без спасательных жилетов. Один из подростков решил спрыгнуть в воду, чтобы самостоятельно доплыть до берега, но затем пропал. Накануне спасатели и водолазы МЧС России выезжали на место и искали пропавшего мальчика, однако поиски успехом не увенчались. 27 июля специалисты вновь выехали на место происшествия и обнаружили тело погибшего.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Под суд пошел администратор базы отдыха, который, по версии следствия, разрешил четырем несовершеннолетним покататься на катамаране без спасательных жилетов, а перед этим не провел им инструктаж по правилам поведения на воде.

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