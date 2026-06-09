В Хабаровске подростку с редкой болезнью через суд вернули право на лечение

В Хабаровске прокуратура добилась обеспечения лекарством 17-летнего подростка, страдающего тяжёлым орфанным заболеванием, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверка началась после обращения жительницы краевого центра. Выяснилось, что её сын является инвалидом и по закону имеет право на бесплатное получение необходимых лекарственных препаратов. Однако жизненно важным препаратом подросток обеспечен не был, несмотря на медицинские показания.
Прокурор Центрального района обратился в суд с требованием обязать уполномоченные органы предоставить необходимое лекарство. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.
Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и направило апелляционное представление. Вышестоящий суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил исковые требования.
Теперь подросток должен быть обеспечен необходимым препаратом. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.