В Хабаровске подростку с редкой болезнью через суд вернули право на лечение

Проверка началась после обращения жительницы краевого центра. Выяснилось, что её сын является инвалидом и по закону имеет право на бесплатное получение необходимых лекарственных препаратов. Однако жизненно важным препаратом подросток обеспечен не был, несмотря на медицинские показания.