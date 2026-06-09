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В Хабаровске подростку с редкой болезнью через суд вернули право на лечение

Прокуратуре пришлось обжаловать отказ суда, чтобы добиться выдачи жизненно важного препарата.

В Хабаровске прокуратура добилась обеспечения лекарством 17-летнего подростка, страдающего тяжёлым орфанным заболеванием, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверка началась после обращения жительницы краевого центра. Выяснилось, что её сын является инвалидом и по закону имеет право на бесплатное получение необходимых лекарственных препаратов. Однако жизненно важным препаратом подросток обеспечен не был, несмотря на медицинские показания.

Прокурор Центрального района обратился в суд с требованием обязать уполномоченные органы предоставить необходимое лекарство. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал.

Надзорное ведомство не согласилось с этим решением и направило апелляционное представление. Вышестоящий суд поддержал доводы прокуратуры и удовлетворил исковые требования.

Теперь подросток должен быть обеспечен необходимым препаратом. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.