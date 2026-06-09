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В Воронежской области можно купаться на 56 безопасных пляжах

Спасатели опубликовали список адресов, где разрешено отдыхать.

Источник: Комсомольская правда

МЧС поделилось списком оборудованных пляжей, на которых можно безопасно купаться в Воронежской области. Всего спасатели одобрили в регионе 56 организованных пляжей. Купание в остальных местах может привести к травмам и, возможно, к гибели.

Напомним, в Воронеже можно отдыхать и плавать на пляже санатория имени Горького в Центральном районе, зоне отдыха «Пески» на улице Изыскателей и территории яхт-клуба у северной границы водохранилища в 120 метрах на юго-запад от автодороги М-4 Дон в Железнодорожном районе. А также в пансионате «Репное».

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