Состязания «Игр ГТО» пройдут в Хабаровске в июне

С 18 по 21 июня в Хабаровске пройдёт региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО» в рамках госпрограммы «Спорт России», сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Площадкой для соревнований выступит Краевой центр единоборств. Участников ждут испытания на силу, скорость и выносливость, включая Гонку ГТО с комплексом упражнений: бег с гантелью, прыжки, отжимания, запрыгивания, становая тяга, работа с гантелью и упражнения на турнике.
В состязаниях предусмотрены командный и индивидуальный зачёты. Принять участие могут любители и профессионалы старше 18 лет; для школьников 14−17 лет предусмотрен отдельный отбор. Индивидуальные участники должны зарегистрироваться до 10 августа. Участие бесплатное.
Победители регионального этапа получат возможность выступить в финале соревнований ВЭФ во Владивостоке в сентябре. В состязаниях встретятся победители из 11 субъектов Дальнего Востока, во всех категориях предусмотрен призовой фонд.
На 2026 год в Хабаровском крае нормативы ГТО выполнили 19 518 жителей от 6 лет и старше. Знаки отличия присвоены 14 681 человеку: 5 896 получили золотой знак, 4 450 — серебряный, 4 335 — бронзовый.
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