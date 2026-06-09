Состязания «Игр ГТО» пройдут в Хабаровске в июне

Площадкой для соревнований выступит Краевой центр единоборств. Участников ждут испытания на силу, скорость и выносливость, включая Гонку ГТО с комплексом упражнений: бег с гантелью, прыжки, отжимания, запрыгивания, становая тяга, работа с гантелью и упражнения на турнике.