«Моя Мишель» спела хабаровчанам на Студвесне

Память и уважение в прошлому — именно так можно было описать третий блок концертной программы. После завораживающего голоса в заставке, на сцену выходят вокалисты с песней, которая вызывает самые патриотические чувства и эмоции с первых её нот. На сцене также стояли военные, которые пели и это создавало эффект единства и невероятной силы. До мурашек.