«Моя Мишель» спела хабаровчанам на Студвесне

В городе на Амуре наступил день, которого ждали 74 региона со всей России. V Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди учащихся профессиональных образовательных организаций впервые распахнул свои двери на дальневосточной земле. Слоган «Сердцем к сердцу» стал не просто строкой на баннерах — он зазвучал в каждом аккорде, в каждой улыбке тысяч участников, заполнивших Комсомольскую площадь. Подробности — в материале hab.aif.ru.
За час до церемонии открытия за сценой артисты поправляли костюмы и заученно повторяли движения, кто-то нервно прогонял вокал, а кто-то проверял реквизит. Но главное, что бросалось в глаза — отсутствие соперничества и конкуренции. Только азарт и гордость. Смех, переживания и гордость за Хабаровский край охватывало всех артистов за кулисами, и они передавали эту энергетику зрителям, заряжая их ярким и бодрым настроением.
Ровно в 19:00 на сцене можно было увидеть 74 региона России, флаги, которых гордо и с почётом выносили артисты. Участники фестиваля, увидевшие свой родной флаг, не жалели аплодисментов, что придавало артистам ещё больше уверенности на сцене.
Программу открытия разделили на несколько блоков, чтобы полностью погрузить приезжих участников в историю Хабаровского края. После парада регионов и торжественных слов от приглашённых гостей — фестиваль был открыт.
Первый блок концертной программы погружал аудиторию в историю и этнос Хабаровского края. Выступление сопровождалось анимированным видеорядом и вокально-хореографической постановкой в национальных костюмах.
Во втором блоке фестиваля артисты заставляют задуматься о ценности культурного наследия нашей страны. На сцене — танцоры и вокалисты в национальных костюмах, а в центре — приглашённый гость PLC с рэп-партией в песне (16+). Артисты сыграли на контрастах, и это привлекло большое внимание всех, кто был на Комсомольской площади в тот вечер.
Память и уважение в прошлому — именно так можно было описать третий блок концертной программы. После завораживающего голоса в заставке, на сцену выходят вокалисты с песней, которая вызывает самые патриотические чувства и эмоции с первых её нот. На сцене также стояли военные, которые пели и это создавало эффект единства и невероятной силы. До мурашек.
И всё-таки главная движущая сила фестиваля — молодёжь. Четвертый блок концертной программы был посвящён современной России. Танцоры разных возрастов раскачивали аудиторию своей энергетикой и зажигательными движениями, а песня, которая была написана специально для этого номера, заставила всех гостей качать головой в такт.
В финале концертной программы все артисты фестиваля спели гимн «Студенческой весны». Этот момент закрепил эффект единства и позволил удерживать контакт с аудиторией до конца.
Помимо танцевальных и вокальных коллективов Хабаровска, в финале вечера на сцену вышел главный хедлайнер — группа «Моя Мишель» (16+). Выступление приглашённой звезды было долгожданным и сорвало овации. Публика пела и танцевала под песни группы.
Так был дан старт Всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна» в Хабаровске. Фестиваль продолжается, а значит, впереди, много яркого и интересного.