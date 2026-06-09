Предприятие из Новочебоксарска повысит производительность труда

Предприятие «ПромЛитСнаб» из Новочебоксарска стало участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве промышленности и энергетики Чувашской Республики.
Компания специализируется на литье цветных сплавов и изделий из пластмасс. Эксперты регионального центра компетенций проведут диагностику производственных потоков, помогут сформировать проектную команду и внедрить инструменты бережливого производства. Работа будет сосредоточена на оптимизации цеха пластикового литья. Директор предприятия Артем Дроздов отметил, что рассчитывает на помощь экспертов в снижении производственных потерь, повышении квалификации сотрудников и росте выработки в цехе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.