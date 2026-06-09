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В Красноярске пожарные спасли из огня женщину и ребенка

В Красноярске вспыхнула квартира на 12-м этаже жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 5 июня в Ленинском районе Красноярска вспыхнула квартира на 12-м этаже жилого дома. Как сообщили в краевом МЧС, на момент прибытия первого подразделения открытый огонь уже шел с балкона.

В тот день сотрудники ведомства спасли 38-летнюю женщину и десятилетнего мальчика — они находились в разных квартирах. Испуганный ребенок был один дома, когда в его комнату вошли спасатели.

Мальчик, несмотря на стресс, успел закрыть мокрой тряпкой нос и рот, чтобы не надышаться дымом.

Женщина с дочерью находились дома, когда услышали взрыв в соседней комнате. Сначала горожанка отвела девочку к соседям, а затем вернулась в квартиру, чтобы попытаться спасти имущество. К счастью, ее вовремя эвакуировали пожарные.

Позже дознаватель ведомства выяснил, что причина возгорания — неисправный потолочный светильник.

Кстати, спустя несколько дней после случившегося спасенный мальчик — Михаил — побывал с экскурсией в пожарной части. Он познакомился со своими спасителями в спокойной обстановке, а также посмотрел на технику, которая помогла его эвакуировать.

Тем временем в Кемерове, как пишет сайт VSE42.Ru, местный житель попал под следствие из-за личной тайны бывшей девушки.

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