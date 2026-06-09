Власти изменили условия для безработных в Беларуси — что меняется

В Беларуси изменился порядок регистрации безработных граждан, сообщил телеграм-канал правительства.
Согласно постановлению Совмина изменен порядок регистрации обратившихся в службу занятости по вопросам трудоустройства как административной процедуры. Сейчас белорусы смогут подать заявление о регистрации в качестве безработного в электронном виде через портал электронных услуг.
Кроме того, наряду с безработными гражданами в качестве административной процедуры служба занятости поможет с поиском работы и белорусам, не имеющим права на получение пособия по безработице.
И также постановлением упрощены процедуры регистрации молодежи, обратившейся в службу занятости для временного трудоустройства.