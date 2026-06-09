В Хабаровске впервые проходит Спартакиада по конному спорту для особенных наездников

На площадке спортивного комплекса «Мустанг» стартовала Краевая Спартакиада Специальной Олимпиады России по конному спорту и соревнования по адаптивной верховой езде «Поднимаем России знамя!», приуроченные ко Дню России. Участниками стали юные спортсмены с особенностями ментального развития из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Сахалинской области. В первый день участники выступили в дивизионах по программе «Эстафета. Огибание шестов» и дисциплине «Рабочая тропа». Для гостей и участников организованы фотозона, аквагрим, мастер-классы, спортивно-развлекательные станции, включая метание ножей, хоббихорсинг и нормативы ГТО. Соревнования завершатся 10 июня. По итогам сформируют сборную Хабаровского края для участия во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по конному спорту в сентябре в Ессентуках. Победители получат путевки на Всемирные Летние Игры в Чили. Фото: пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.