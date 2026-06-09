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В Калининграде бесплатно покажут фильмы о первых переселенцах и послевоенной жизни

Показы состоятся в рамках образовательной программы фестиваля «Кантата».

В Калининграде в рамках образовательной программы фестиваля «Кантата» пройдут бесплатные кинопоказы. Зрители увидят фильмы о Калининградской области и ее жителях, сообщает Фестивальная дирекция.

В фильмах — личные воспоминания, рассказы о первых переселенцах, послевоенной жизни, труде. Показы, которые пройдут в Калининградском филиале Государственной Третьяковской галереи, приурочены к 80-летию региона.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено!

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