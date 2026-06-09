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Стала известна программа празднования Дня России в Красноярском крае

Праздновать День России в Красноярском крае начнут 10 июня.

В Красноярском крае с 10 — 12 июня пройдут десятки мероприятий, посвященных Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Накануне праздника жители края уже могут присоединиться к акциям «Движения первых». Среди них всероссийский флешмоб «О России с любовью», выставка рисунков «Рисуй, Россия!» и игра «Коды России».

10 июня в Красноярске откроется «Кубок Защитников Отечества». В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов СВО из разных регионов Сибири.

11 июня в рамках акции «Мы граждане России» 14-летним жителям Красноярска вручат первые паспорта. Документы получат подростки, которые отличились в учебе, спорте и общественной работе. Еще одно вручение пройдет 12 июня в Национальном центре «Россия» на улице Дубровинского.

В День России, 12 июня, в 10:00 на Площади Победы вручат памятные медали курсантам и постовцам молодежного военно-спортивного центра «Патриот».

В 11:00 на западной стороне острова Татышев начнется патриотический фестиваль «Служу России!». В программе показательные выступления сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии, выставка спецтехники, интерактивные площадки и праздничный концерт. Завершит фестиваль «Хоровод единства».

В 15:00 там же пройдет Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!». На сцене выступят коллективы из семи регионов Сибирского федерального округа.

С 15:00 до 18:00 на Центральной набережной организуют фестиваль русских народных игр. Гостей ждут классики, городки, вышибалы, лапта, домино, «Чапаев», хороводы и другие активности.

В 18:00 в парке имени 1 Мая начнется летний фестиваль. Для горожан подготовят спортивные и интерактивные игры, образовательные зоны, VR, искусственный интеллект, мастер-классы, ярмарку, квизы и детские площадки. Завершится программа просмотром фильма на большом экране.

Кроме того, 12 июня волонтеры будут раздавать жителям края ленты в цветах российского триколора и рассказывать об истории праздника. В течение июня в киноустановках Красноярского края покажут фильмы «Союз спасения», «Россия: 85 приключений» и «Александр. Невская битва».

(Фото: Magnific.com).

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