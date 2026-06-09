На ТИМ «Бирюса» молодые специалисты получат опыт организации крупных форумов

В 2026 году ТИМ «Бирюса» примет 57 стажеров из разных регионов России, которые помогут организовать молодежный форум. «Бирюса» стала первой площадкой для реализации федеральной программы стажировок, отметили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Молодые специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Томской, Самарской и Саратовской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев будут составлять программу мероприятий, работать с экспертами и курировать участников. Это участники проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На участие в программе форумных стажировок в этом году претендовал 381 кандидат. Стажировка становится для многих важным этапом профессионального самоопределения, а не просто практикой. Добавим, в честь 20-летия территории инициативной молодежи «Бирюса» организаторы подготовили 10 образовательных смен — рекордное количество.