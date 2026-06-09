Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как работают красноярские поликлиники в праздники в честь Дня России 2026?

В этот день будет обеспечена работа участковых терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, процедурных, прививочных и перевязочных кабинетов.

День России 2026 подарит красноярцам три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Как будут работать медики?

12, 13 и 14 июня 2026 года медпомощь будет оказываться в травмпунктах и по вызову бригад скорой помощи круглосуточно (тел. 112, 103).

Кроме того, в субботу, 13 июня 2026-го, городские поликлиники буду работать в следующем режиме, пояснили krsk.aif.ru в региональном минздраве.

Для взрослого населения — с 08:00 до 16:00.

Для детского населения — с 08:00 до 14:00.

В этот день будет обеспечена работа участковых терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, процедурных, прививочных и перевязочных кабинетов.

Жители смогут пройти диспансеризацию (включая углубленную), сделать необходимые прививки и выписать льготные лекарства.

Прием врачей-стоматологов будет проводиться с 08:00 до 14:00.