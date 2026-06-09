Как работают красноярские поликлиники в праздники в честь Дня России 2026?

День России 2026 подарит красноярцам три выходных дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. Как будут работать медики?
12, 13 и 14 июня 2026 года медпомощь будет оказываться в травмпунктах и по вызову бригад скорой помощи круглосуточно (тел. 112, 103).
Кроме того, в субботу, 13 июня 2026-го, городские поликлиники буду работать в следующем режиме, пояснили krsk.aif.ru в региональном минздраве.
Для взрослого населения — с 08:00 до 16:00.
Для детского населения — с 08:00 до 14:00.
В этот день будет обеспечена работа участковых терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов, процедурных, прививочных и перевязочных кабинетов.
Жители смогут пройти диспансеризацию (включая углубленную), сделать необходимые прививки и выписать льготные лекарства.
Прием врачей-стоматологов будет проводиться с 08:00 до 14:00.