Хабаровск отметит День молодежи фестивалем на набережной

Также откроется «Ярмарка добра», где можно будет передать помощь бойцам СВО и жителям приграничья, написать письмо военнослужащим, присоединиться к экологической акции или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ. Помимо этого, гостей ждут проект «Создано молодыми» с местными брендами, советами по масштабированию бизнеса и локацией «Сделано в Хабаровском крае». Зарегистрироваться на мероприятие можно через чат-бот в мессенджере «Макс».