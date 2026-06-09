Хабаровск отметит День молодежи фестивалем на набережной

Фестиваль «День молодежи — 2026» состоится в Хабаровске 27 июня в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети». Мероприятие приурочено к Году единства народов России, сообщили в комитете по делам молодежи правительства региона.
Главную площадку организуют на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Там будут работать тематические зоны: «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой».
Также откроется «Ярмарка добра», где можно будет передать помощь бойцам СВО и жителям приграничья, написать письмо военнослужащим, присоединиться к экологической акции или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ. Помимо этого, гостей ждут проект «Создано молодыми» с местными брендами, советами по масштабированию бизнеса и локацией «Сделано в Хабаровском крае». Зарегистрироваться на мероприятие можно через чат-бот в мессенджере «Макс».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.