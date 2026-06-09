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Губернатор Сальдо рассказал о целях атак ВСУ на мост в Чонгаре

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют мост в районе Чонгара. По его словам, цель ударов — нарушить транспортное сообщение и создать проблемы для мирных жителей. Ночью расчеты ПВО сбили более 20 беспилотников, направлявшихся к объекту.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

Вооруженные силы Украины атакуют мост в районе Чонгара, чтобы нарушить транспортное сообщение и создать трудности для мирных жителей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном канале на платформе MAX.

«Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей», — пояснил глава региона.

Сальдо также сообщил, что минувшей ночью расчеты ПВО и мобильные огневые группы отразили масштабную атаку, сбив более 20 украинских беспилотников, направлявшихся к мосту. Большинство целей были ликвидированы еще на подлете к объекту.

Ранее губернатор рассказал о повреждении моста в результате налета БПЛА. Сейчас движение по нему перекрыто, на месте работают экстренные службы..

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