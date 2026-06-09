Губернатор Сальдо рассказал о целях атак ВСУ на мост в Чонгаре

Вооруженные силы Украины атакуют мост в районе Чонгара, чтобы нарушить транспортное сообщение и создать трудности для мирных жителей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном канале на платформе MAX.
«Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей», — пояснил глава региона.
Сальдо также сообщил, что минувшей ночью расчеты ПВО и мобильные огневые группы отразили масштабную атаку, сбив более 20 украинских беспилотников, направлявшихся к мосту. Большинство целей были ликвидированы еще на подлете к объекту.
Ранее губернатор рассказал о повреждении моста в результате налета БПЛА. Сейчас движение по нему перекрыто, на месте работают экстренные службы..