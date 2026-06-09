Глава бренда Volga Фадеева раскрыла, когда выпустят принципиально новые модели

Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, каждая из трёх моделей «возрождённой» Volga — K40, С50 и К50 — будет продаваться в трех комплектациях, а также пяти вариантах окраски кузова. Старт продаж намечен на 19 июня. К этому дню компания подготовила около 30 дилерских центров во всех регионах страны, которые будут открыты для первых покупателей.