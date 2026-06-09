Глава бренда Volga Фадеева раскрыла, когда выпустят принципиально новые модели

Глава бренда Volga Татьяна Фадеева поделилась с «Российской газетой» планами компании по выпуску новых моделей.
Она заявила, что Volga намерена планомерно расширять свою линейку автомобилей, активно развивая собственные инженерные разработки. Основная цель компании — не только сборка готовых моделей, но и создание и внедрение собственных технологий на базе российских комплектующих.
Однако на данный момент критически важно сделать первый шаг в этом направлении, и этот шаг должен быть верным. Фадеева подчеркнула, что фундамент долгосрочной стратегии компании закладывается уже сейчас.
Запуск принципиально новых моделей планируется не ранее 2028 года. В настоящее время приоритетом для компании является укрепление своих позиций на рынке с существующей модельной линейкой. Volga также намерена активно развивать проекты по разработке и освоению ключевых узлов и агрегатов.
Ранее глава бренда Volga рассказала о главных конкурентах на авторынке России.
Как сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, каждая из трёх моделей «возрождённой» Volga — K40, С50 и К50 — будет продаваться в трех комплектациях, а также пяти вариантах окраски кузова. Старт продаж намечен на 19 июня. К этому дню компания подготовила около 30 дилерских центров во всех регионах страны, которые будут открыты для первых покупателей.
Напомним, что бизнес-седан C50 будет стоить от 2 899 000 рублей, среднеразмерный кроссовер K40 — от 2 749 000 рублей, а флагманский K50 — от 4 199 000 рублей.