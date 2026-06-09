Суд решил изъять у физлица участок под дорогой в Нижнем Новгороде

Участок площадью более 6,3 тыс. кв. м в поселке Ждановский Кстовского района Нижнего Новгорода по решению суда должны изъять у физлица и передать в собственность муниципалитета. Как сообщили в Нижегородском областном суде, этот участок по улице Луговой, предназначенный для использования под склады и базы, — единственный проезд к нескольким жилым домам поселка.