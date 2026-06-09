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В Марий Эл выбрали лучшего машиниста бульдозера

За победу боролись 6 сотрудников предприятий республики.

Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Машинист бульдозера» прошел в Республике Марий Эл при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

С 2 по 3 июня шесть сотрудников республиканских предприятий боролись за победу. Конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Победителем стал Роман Купоров, работающий в компании «Медведевоагродорстрой». Он представит регион на федеральном этапе конкурса, который состоится с 8 по 10 сентября в Чувашии.

Напомним, что «Лучший по профессии» — всероссийский конкурс специалистов самых востребованных рабочих профессий. Победителей и призеров в федеральном этапе определят в каждой из 24 номинаций. За первое место участники получат по 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей и за третье — 300 тыс. рублей.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.