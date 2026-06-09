В Марий Эл выбрали лучшего машиниста бульдозера

С 2 по 3 июня шесть сотрудников республиканских предприятий боролись за победу. Конкурсные задания состояли из теоретической и практической частей. Победителем стал Роман Купоров, работающий в компании «Медведевоагродорстрой». Он представит регион на федеральном этапе конкурса, который состоится с 8 по 10 сентября в Чувашии.