В Рязанской области открыли культурно-просветительский центр «Наследие»

Детский культурно-просветительский центр «Наследие» открылся в селе Устрань в Рязанской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям региона.
В новом пространстве обустроили несколько зон. Среди них «Поле брани» — игровая, для семей с маленькими детьми, «Легенды древнего города» — развивающая, для дошкольников и школьников, «Странички Старой Рязани» — спокойное место для чтения и работы на компьютере.
«Это замечательно, что наши дети имеют возможность приходить сюда и выбирать любые книжки. Здесь хочется творить, здесь хочется создавать новые проекты. Знаю, сколько труда стоит за всей этой красотой, везде чувствуется любовь, в каждом уголочке этого центра», — отметила министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.