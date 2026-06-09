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Гигантский космонавт с Луной появился на набережной Новороссийска

В Новороссийске установили уникальную инсталляцию от «Роскосмоса».

Источник: Комсомольская правда

В центре Новороссийска появилась уникальная достопримечательность. В преддверии Дня России на Форумной площади установили масштабную световую инсталляцию — гигантскую фигуру космонавта высотой более 12 метров и величественный макет Луны высотой 8,5 метра. Об этом праздничном сюрпризе рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко.

«Уникальная инсталляция от “Роскосмоса” на несколько дней превратит Новороссийск в космическую гавань», — написал в своих соцсетях Андрей Кравченко.

Особенно эффектно инсталляция будет выглядеть в вечернее время: с наступлением темноты космонавт и Луна начнут ярко сиять. Космическая фотозона будет радовать гостей и жителей Новороссийска до 18 июня.