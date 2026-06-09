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Нежных птенцов «на ходулях» показала волгоградский фотограф

Нежных птенцов ходулочника, прячущихся от всех опасностей мира под теплым крылом мамы, показала.

Нежных птенцов ходулочника, прячущихся от всех опасностей мира под теплым крылом мамы, показала волгоградский фотограф Алина Урусова.

Скрываясь от посторонних глаз под маминым боком, птицы создают визуальную загадку. Согласитесь, понять с первого взгляда, почему у грациозного ходулочника так много лап не так-то просто.

— Ходулочники — заботливые родители, которые долго охраняют птенцов, а в случае опасности или холода в прямом смысле берут их к себе под крыло, — рассказывает влюбленная в мир природы биолог Алина Урусова. — Там малыши не только греются, но и прячутся от всех угроз внешнего мира. Вот лишь одна проблема — лапки у молодняка такие же длинные! Они торчат из-под тела родителя и выдают юных куличков. Получается такая интересная многоножка!

Кстати, изящных птиц на «ходулях» признают индикатором здоровья всей экосистемы. Обитая рядом с водоемами, своим появлением они сигнализируют — здесь есть жизнь!

— Улетая на зимовку в Африку, на Ближний Восток или в страны Азии, в наш регион ходулочники возвращаются в апреле-мае, — комментирует Алина Урусова. — Здесь у них начинается время гнездования. В этот период родители активно «отводят» от гнезда всех посторонних, издавая пронзительные крики.

Фото Алины Урусовой.