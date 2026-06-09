Нежных птенцов «на ходулях» показала волгоградский фотограф

— Ходулочники — заботливые родители, которые долго охраняют птенцов, а в случае опасности или холода в прямом смысле берут их к себе под крыло, — рассказывает влюбленная в мир природы биолог Алина Урусова. — Там малыши не только греются, но и прячутся от всех угроз внешнего мира. Вот лишь одна проблема — лапки у молодняка такие же длинные! Они торчат из-под тела родителя и выдают юных куличков. Получается такая интересная многоножка!