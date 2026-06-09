Семейную диспансеризацию провели в двух поликлиниках Нижнего Новгорода

Комплексное медицинское обследование семей организовали в поликлинике № 30 и детской поликлинике № 39. Во втором медучреждении было осмотрено почти 60 детей. По словам главврача поликлиники № 39 Инны Кондратьевой, результаты обследований несовершеннолетних родители смогут получить на «Госуслугах», а обсудить их с врачом — на телемедицинской консультации в мессенджере «Макс».