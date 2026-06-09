Семейную диспансеризацию провели в двух поликлиниках Нижнего Новгорода

Два медучреждения Нижнего Новгорода провели семейную диспансеризацию в рамках Всероссийской недели сохранения здоровья детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Комплексное медицинское обследование семей организовали в поликлинике № 30 и детской поликлинике № 39. Во втором медучреждении было осмотрено почти 60 детей. По словам главврача поликлиники № 39 Инны Кондратьевой, результаты обследований несовершеннолетних родители смогут получить на «Госуслугах», а обсудить их с врачом — на телемедицинской консультации в мессенджере «Макс».
На базе Центра здоровья городской поликлиники № 30 свое здоровье проверили родители, бабушки и дедушки. Бесплатная биоимпедансометрия и антропометрия позволила им узнать соотношение мышечной и жировой массы, уровень основного обмена веществ и количество воды в организме.
Отметим, что с августа 2026 года «Семейные дни» в Детской городской поликлинике № 39 и городской поликлинике № 30 Советского района будут проходить ежемесячно.
Проведение профилактических мероприятий соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина.
Ранее мы писали, что нижегородские больницы предлагают новые форматы диспансеризации.