В деревне Аксениха Ивановской области пройдет первенство по акватлону

Первенство Ивановской области по акватлону состоится в деревне Аксениха 14 июня. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в правительстве региона.
Участников ждут забеги и заплывы среди детей: 8−11 лет — 100 м плавание и 1 км бег по берегу, 12−17 лет — 300 м плавание и 1 км бег по берегу. Отдельные соревнования пройдут для взрослых: им сначала нужно будет пробежать 5 км, затем проплыть 2 км и снова пробежать 5 км. Зарегистрироваться на мероприятие можно бесплатно по ссылке.
В правительстве добавили, что в 2024 году в Юрьевце состоялись первые в области соревнования по триатлону. Спортсмены плавали, ехали на велосипеде, а затем бежали свои дистанции.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.