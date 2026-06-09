В деревне Аксениха Ивановской области пройдет первенство по акватлону

Участников ждут забеги и заплывы среди детей: 8−11 лет — 100 м плавание и 1 км бег по берегу, 12−17 лет — 300 м плавание и 1 км бег по берегу. Отдельные соревнования пройдут для взрослых: им сначала нужно будет пробежать 5 км, затем проплыть 2 км и снова пробежать 5 км. Зарегистрироваться на мероприятие можно бесплатно по ссылке.