Суд в Ростове осудил севастопольца на 5,5 лет за призывы к террору

Доказано, что в апреле 2024 года, январе и марте 2025 года осужденный опубликовал в мессенджере восемь текстовых сообщений и комментариев. В них содержалось оправдание действий вооруженных формирований Украины, включая нанесение ударов по российским населенным пунктам, объектам инфраструктуры, Крымскому мосту, пересечение госграницы и вторжение в Курскую область. Кроме того, севастополец призывал к нанесению авиационных и ракетных ударов по Севастополю, Республике Крым и другим территориям РФ.