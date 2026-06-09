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Суд в Ростове осудил севастопольца на 5,5 лет за призывы к террору

Южный окружной военный суд огласил приговор жителю Севастополя Александру Маляренко, признанному виновным в восьми эпизодах по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и семи эпизодах по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд огласил приговор жителю Севастополя Александру Маляренко, признанному виновным в восьми эпизодах по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) и семи эпизодах по ч. 2 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в апреле 2024 года, январе и марте 2025 года осужденный опубликовал в мессенджере восемь текстовых сообщений и комментариев. В них содержалось оправдание действий вооруженных формирований Украины, включая нанесение ударов по российским населенным пунктам, объектам инфраструктуры, Крымскому мосту, пересечение госграницы и вторжение в Курскую область. Кроме того, севастополец призывал к нанесению авиационных и ракетных ударов по Севастополю, Республике Крым и другим территориям РФ.

Кроме того, Маляренко разместил семь сообщений и комментариев с призывами к насильственным действиям в отношении граждан России. Суд назначил ему 5,5 лет исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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