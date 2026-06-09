В РПН назвали волгоградские районы, где чаще болеют и умирают люди

Волгоградское управление Роспотребнадзора (РПН) опубликовало данные о состоянии здоровья жителей региона за последние годы. В ведомстве назвали районы области, в которых чаще прочих умирают люди от тех или иных заболеваний.
Так, самые высокие показатели заболеваемости младенцев в 2024 году зафиксированы в Михайловке, Волжском и Волгограде, а также в Быковском, Серафимовичском и Котовском районах.
Дети до 14 лет чаще прочих болели в Даниловском, Котовском, Михайловском районах и городе Волжском. Подростки — в Чернышковском, Серафимовичском, Новоаннинском, Светлоярском, Даниловском, Быковском районах.
Лидеры по выявлению впервые выявленной заболеваемости — Чернышковский, Светлоярский, Кумылженский и Котельниковский районы. Нехватка жизненно необходимых веществ и связанная с этим микронутриентная недостаточность отмечалась чаще всего в Клетском, Старополтавском, Котельниковском, Нехаевском и Николаевском районах.
Впервые устанавливались злокачественные образования в 2024 году чаще прочих на 13 территориях области. Наиболее высокие — в Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах. На 100 тысяч населения здесь заболели онкологией 541,6; 515,41 и 515,23 человека.
Самые высокие показатели смертности по данному виду заболеваний отмечены в Ольховском, Ленинском, Иловлинском, Котовском, Руднянском, Николаевском, Фроловском, Старополтавском и Новоаннинском районах.
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