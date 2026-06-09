В РПН назвали волгоградские районы, где чаще болеют и умирают люди

Впервые устанавливались злокачественные образования в 2024 году чаще прочих на 13 территориях области. Наиболее высокие — в Иловлинском, Новоаннинском и Светлоярском районах. На 100 тысяч населения здесь заболели онкологией 541,6; 515,41 и 515,23 человека.